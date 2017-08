Een week geleden mocht Antwerp de hoogste klasse openen tegen Anderlecht. Gisterenavond viel die eer ook de mannen van Beerschot Wilrijk te beurt, zij het één klasse lager. De tegenstander, die kwam ook uit Brussel en was vorig jaar nog even dé verrassing in Play-Off 2. Union was toen nog te sterk voor Waasland Beveren en Sint Truiden. Op het spel stonden de punten, de eer en stiekem ook de eerste stap richting een vijfde opeenvolgende titel.