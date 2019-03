In Deurne is vanochtend een 23-jarige man overleden na een val met zijn speed pedelec. Dat is een elektrische feits waarmee je tot 45 kilometer per uur kan rijden. Maar in de Jozef Verbovenlei liep het dus mis. Om een nog onbekende reden verloor de man de controle over de fiets. Er was zeker geen ander voertuig bij betrokken. Het slachtoffer kwam zwaar ten val. Hij droeg geen helm. Alle hulp kwam te laat.