De bewoners van het opvangcentrum in Deurne schrijven deze dagen kerstkaartjes voor de slachtoffers van de watersnood in Wallonië. Een initiatief van de vzw HetVindingrijk. Gebruikte kaartjes worden gepimpt met tekeningen en volgeschreven met een hartverwarmende boodschap. De kerstkaartjes zullen begin volgende maand uitgedeeld worden in Trooz, één van de plekken in Wallonië die zwaar getroffen werden.