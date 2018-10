Hasj, cannabis en XTC gevonden bij huiszoeking

In de regio City hebben een wijkteam en het wijkonderzoeksteam gisteren een succes geboekt.

Tijdens een actie kregen ze zicht op enkele jongemannen die geld samen legden en daarna verdween één van hen in een pand in de Jan Palfijnstraat. De anderen hielden zich op een afstandje op. Na een minuut kwam de man al opnieuw naar buiten. Het leek erop dat hij in het pand drugs gekocht had. De verdachten werden gecontroleerd en meegenomen naar het kantoor.

Er is ook een huiszoeking gebeurd in het betrokken pand. Drugshond Bo vond binnen meer dan een halve kilo hasj, meer dan 300 pillen XTC en 30 gram cannabis. Twee personen uit het pand werden gearresteerd. Eén van hen had ook een grote hoeveelheid geld op zak. Ze zijn voorgeleid en door de onderzoeksrechter aangehouden.

(bericht en foto : Politie Antwerpen)