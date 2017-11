Haven-belevingscentrum komt naar de droogdokken

De nieuwe tribune van voetbalclub Antwerp had zaterdag eigenlijk niet mogen opengaan. Want de brandveiligheid was nog niet in orde. Het is pas in laatste instantie dat de burgemeester en de brandweer beslisten om de supporters toch toe te laten. Maar wel met extra maatregelen. Zo stonden er drie brandweerwagens klaar, mocht er iets gebeuren. De tribune ging enkel open omdat Antwerp de verantwoordelijkheid en de kosten van die extra maatregelen op zich nam. Intussen is de tribune al opnieuw gesloten voor publiek.