Haven investeert in truckersparking, waterbussen en fietsinfrastructuur

Een jaar na het aankondigen van een mobiliteitsplan, maakt Havenbedrijf Antwerpen de balans op en kondigt het nieuwe investeringen aan. Zo komt er een moderne truckersparking op Linkeroever. De parking zal 370 plaatsen tellen moet tegen de zomer van 2020 klaar zijn. Het Havenbedrijf investeert hiervoor 8,3 miljoen euro.

Het nieuwe parkeerterrein, met sanitair, wifi, douches en camerabewaking wordt energieneutraal met behulp van zonnepanelen. De bestaande parking op Rechteroever krijgt ook een update.

Op vlak van goederenverkeer wil het Havenbedrijf nachtlogistiek promoten. Daarvoor start het in oktober een actieplan met workshops voor alle spelers in het havengebied. Daarnaast start in november een pilootproject om containerbinnenvaart efficiënter te maken. Ook wil het Havenbedrijf het spoorgebruik binnen vijf jaar verdubbelen, om zo veel mogelijk vrachtwagens van de baan te halen.

Nieuwe Waterbusroute



Daarnaast is er ook een startdatum voor de nieuwe Waterbusroute. De Waterbus is volgens het Havenbedrijf een groot succes. Sinds de lancering op 1 juli 2017 namen ruim 300.000 mensen de boot tussen Hemiksem en Antwerpen. Vanaf 8 oktober wordt het aanbod dan ook uitgebreid met een noordelijke route, met haltes aan het Sint-Annastrand, de Scheldedijk en de Ketenislaan. Vanaf 2019 wordt een derde uitbreiding gerealiseerd op het Albertkanaal, tussen Wijnegem en het Havenhuis. In afwezigheid van De Lijn maakten heel wat bedrijven in het havengebied al werk van eigen busvervoer. De haven probeert met die bedrijven nu een overkoepelend netwerk uit te werken. In eerste instantie sluiten de betrokken bedrijven aan op dat busnetwerk. Als dit net succesvol is, wordt het daarna opengesteld voor de andere bedrijven in de haven.

Veilige fietsinfrastructuur

Omdat het openbaar vervoer in de haven zeer beperkt blijft, investeert het Havenbedrijf ten slotte in veilige fietsinfrastructuur. Na het in gebruik nemen van de Fietsbus, waarmee pendelaars met fiets door de Tijsmans- en Liefkenshoektunnel kunnen om de Schelde over te steken, moet ook de infrastructuur anders. Er loopt een proefproject om fiets- en wegverkeer te scheiden in de omgeving van de Royerssluis, de toegangspoort voor bedrijven op de Rechteroever.

