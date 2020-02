Haven krijgt bijkomende capaciteit voor ongeveer 7,1 miljoen containers

De Vlaamse regering heeft vandaag haar definitieve goedkeuring gegeven voor het voorkeursbesluit over het complex project ‘realisatie van extra containercapaciteit in het Havengebied Antwerpen. Met dit voorkeursbesluit kiest Vlaanderen resoluut voor alternatief 9 van de eerder geselecteerde alternatieven. Dit voorkeursbesluit voorziet in de haven van Antwerpen een bijkomende capaciteit voor ongeveer 7,1 miljoen containers en 137 ha extra aan gronden voor industrie en logistiek.

De Vlaamse regering heeft nu vandaag het voorkeursbesluit definitief goedgekeurd, na advies van de Raad van State. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters: “Met deze keuze voor één van de onderzochte alternatieven zetten we een nieuwe belangrijke stap in de verdere groei van de haven van Antwerpen, geven we tevens richting aan de uitwerking van het project in de uitwerkingsfase en zorgen we voor een reeks milderende en compenserende maatregelen.”

De realisatie van de bijkomende containercapaciteit zal gebeuren via inbreiding van bestaande dokken, aangevuld met de ontwikkeling van één zijde van een nieuw getijdendok. Wat Doel betreft werd eerder reeds een studie opgestart om een visie te ontwikkelen op het toekomstperspectief.

Met het oog op leefbaarheid en mobiliteit nemen we onder meer maatregelen om de vooropgestelde modal split voor containervervoer te realiseren. Dit betreft 43% vrachtwagens, 15% spoorvervoer en 42% binnenvaart. Daarnaast worden er garanties geboden om te voldoen aan de Vlaamse doelstellingen inzake lucht en wordt er gezorgd dat het project de ambities inzake klimaat niet hypothekeert.