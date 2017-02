Haven van Antwerpen biedt digitale ‘know how’ aan Duitse Rijnhavens

RheinPorts en de Haven van Antwerpen zullen intenser samenwerken voor de ontwikkeling van nieuwe IT-diensten. Gisteren ondertekenden de CEO van RheinPorts, Hans-Peter Hadorn en havenschepen Marc Van Peel de samenwerkingsovereenkomst.

Sinds 2012 heeft de Antwerpse haven een planningstool voor binnenschepen. Het biedt de schippers een tijdschema aan zodat ze hun laad- en lostijden bij verschillende terminals efficiënt kunnen inplannen. Het maakt het voor hen mogelijk om hun tijd aan een kaai reserveren. Dit Barge Traffic System (BTS) zorgde al voor tijdsbesparing, transparantie en een efficiëntere behandeling van de schepen in Antwerpen. In 2015 namen enkele havens op de Boven-Rijn waaronder Basel, Weil am Rhein en Mulhouse dit systeem over. Ze gaven het de naam RheinPorts Information System (RPIS). Het ziet er naar uit dat nog Duitse havens hun voorbeeld zullen volgen. Op dit moment testen de haven van Strasbourg, Kehl en Colmar de planningstool uit. Ook andere havens op de Rijn, Karlsruhe en Mannheim, overwegen het boekingssysteem in te voeren.

Schepen voor de haven, Marc Van Peel blikt voorzichtig vooruit: “Duitse inlandse havens zoeken naar een efficiënte planning van de binnenschepen in hun haven. We zijn dan ook trots dat de haven van Antwerpen hen kan ondersteunen met een technologie die wij ontwikkelden en sinds vijf jaar in onze haven succesvol gebruiken. Mogelijk is deze intense samenwerking zelfs een opstap om nog meer Duitse havens te ondersteunen.”

Antwerpen creëert extra mogelijkheden