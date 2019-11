Haven van Antwerpen, Exmar en Deme zetten in op waterstofeconomie

Kan waterstof ons helpen om de klimaatdoelstellingen te halen? Zeven grote spelers, waaronder de Haven van Antwerpen gaan dat onderzoeken.

Waterstof is een gas dat niet vrij in de natuur voorkomt, en dat dus geproduceerd moet worden. Bijvoorbeeld door water te splitsen in waterstof en zuurstof. Het idee is om miljoenen tonnen ervan te importeren. Daarmee kan dan energie opgewekt worden, op een schone en duurzame manier. Ons land heeft nu een studie besteld om te bekijken of het haalbaar is.

(foto : Port of Antwerp)