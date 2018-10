Haven van Antwerpen op koers voor zesde jaarrecord

De overslag in de haven van Antwerpen blijft toenemen. Na record halfjaarcijfers, staat de totale overslag na negen maanden op 177.026.550 ton, een sterke stijging van 6% ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar. Met deze resultaten lijkt de haven op weg te zijn naar het zesde jaarrecord op rij. De recente investeringsgolf bevestigt bovendien de aantrekkingskracht van de haven en bestendigt haar rol als wereldspeler.

Containergrafiek blijft groeien

De groei in de maritieme overslag blijft zich doorzetten. De containertrafiek noteerde opnieuw een stevige groei van 7,1% (98.436.773 ton) ten opzichte van de eerste negen maanden van 2017. Uitgedrukt in TEU was er een groei met 6,8%, tot 8.333.523 TEU.

Alle vaargebieden noteerden een groei, zowel in de aan- als afvoer, met als enige uitzondering de afvoer naar Midden-Amerika die een lichte daling laat optekenen.

De overslag op het grootste Vaargebied Europa groeit met 12,4% het sterkst. De overslag op Noord-Amerika groeit met 8,2%. Op Azië was er een groei met 2,2%. De aanvoer uit China is na 8 maanden ongeveer status quo terwijl de afvoer 6,7% lager ligt. Door de Chinese importban van oud papier en plasticsafval daalde de afvoer van volle containers naar China en worden er meer lege containers afgevoerd.

Jacques Vandermeiren, CEO Havenbedrijf Antwerpen: “2018 is nu al een topjaar voor onze haven. Niet alleen vanwege de recordcijfers die we opnieuw kunnen voorleggen, maar ook door de investeringsgolf van de afgelopen maanden. De beslissing van toonaangevende spelers in de chemische industrie zoals onder andere Borealis, Ineos, Nippon, Sea-Mol en Oiltanking/AGT, om te kiezen voor Antwerpen, bevestigt én bestendigt onze sterke aantrekkingskracht als grootste chemische cluster in Europa. Het belang van deze golf van investeringen, ten bedrage van rond de 2 miljard euro, kan niet voldoende onderstreept worden. Ze zal immers essentieel bijdragen aan de duurzame toekomst van onze haven en aan de continuïteit van onze rol als grootste economische motor van ons land.”

Marc Van Peel, schepen voor haven: “Een duurzame groei van onze haven is slechts mogelijk indien we er voor zorgen dat deze bereikbaar blijft voor mensen én goederen. Samen met de havengemeenschap nemen wij daarin onze verantwoordelijkheid. De recente uitbreiding van het traject van de succesvolle waterbus is een mooi voorbeeld van een structurele oplossing voor de mobiliteitsuitdaging. Op het vlak van goederenverkeer ambiëren we tegen 2030 een modal shift met daling van goederenverkeer via de weg en een verhoging van spoorvervoer en binnenvaart.”

Breakbulk

De totale breakbulk overslag toont na een lange periode van negatieve cijfers opnieuw de eerste tekenen van herstel en laat een licht positief cijfer optekenen.



De totale RoRo lading groeide met 5,6% tot 3.960.845 ton. Het aantal verscheepte personenwagens groeide na 9 maanden met 4,1% terwijl het aantal vrachtwagens en overig zwaar rollend materieel groeide met 2,6%.

Waar het conventioneel stukgoed na 6 maanden nog een verlies van 6,5% noteerde in vergelijking met een uitzonderlijk sterke eerste jaarhelft in 2017, werd in het derde kwartaal een lichte stijging opgetekend. Daardoor wordt het verlies op jaarbasis beperkt tot een verlies van 2,7%. Reden hiervoor is een herstel in de aanvoer van ijzer en staal. De aanvoer van staal uit China groeide immers sterk in het derde kwartaal, terwijl de aanvoer van staal uit Turkije en India verder daalde. De opstoot in de aanvoer van staal uit China kan verklaard worden als reactie op de op quota gebaseerde vrijwaringsmaatregelen van de Europese Commissie. Deze werden in juli ingevoerd om de Europese staalmarkt te beschermen tegen een mogelijke overspoeling als gevolg van de door de Verenigde Staten ingestelde invoerheffing van 25% op staal.

De afvoer van ijzer en staal groeit na 9 maanden met 4,9%. De afvoer van ijzer en staal naar de VS noteert nog 8% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De totale overslag van ijzer en staal groeit na 9 maanden met 1,9%.

Vloeibaar en droog massagoed

Het vloeibaar massagoed legt sterke groeicijfers voor met een toename van 5,7% tot 57.652.877 ton. De aanvoer stijgt met 9,1%. De afvoer groeit met 0,5% wat een aanzienlijke inhaalbeweging is t.o.v. een daling met 12,2% in het eerste kwartaal.

De overslag van ruwe aardolie nam af met 7,1% terwijl de overslag van aardoliederivaten (+6%) en chemicaliën (+10,1%) de vloeibare bulk opstuwen.

De overslag van droge bulk groeit met 1% ten opzichte dezelfde periode in 2017. Dit is vooral te danken aan de grotere overslag van meststoffen (+11,2%), zand en grind (+23,9%) en kolen (+3,3%), want de overige trafieken (ertsen, kaoline, granen en schroot) bleken de voorbije periode volatiel en noteren momenteel een daling.

Zeeschepen

Er liepen de voorbije 9 maanden 10.901 (+1,9%) aan in Antwerpen. De bruto tonnenmaat van de schepen die Antwerpen aanliepen, steeg met 2,3% tot 314.200.283 BT.