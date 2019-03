Havenarbeider krijgt veertig maanden cel in drugsdossier

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft havenarbeider Tarik B. uit Deurne veroordeeld tot 40 maanden cel en 8.000 euro boete voor zijn betrokkenheid bij de invoer van een partij drugs via de Antwerpse haven. De twintiger zou ook al het doelwit zijn geweest van een granaataanval.

De beklaagde bestuurt een straddle carrier, waarmee containers verplaatst worden. Op 9 maart 2018 had hij op de MPET-terminal aan het Deurganckdok een container uit Guatemala, geladen met koffiebonen, naar een uit het zicht onttrokken plaats op de kade gereden. Vervolgens had hij een Europese container ernaast geplaatst en was hij weer vertrokken.De vrachtwagenchauffeur die op 14 maart 2018 de container met koffie kwam ophalen, stelde vast dat hij niet meer verzegeld was en open stond. De dekzeilen waren gemanipuleerd en goederen die eronder verstopt zaten, waren eruit gehaald.

De rechtbank vond het bewezen dat er een 'switch' had plaatsgevonden: een partij cocaïne uit de Zuid-Amerikaanse container was verplaatst naar de Europese container, omdat die minder kans liep gecontroleerd te worden door de douane. Tarik B. had daaraan meegeholpen door de containers naar een verdoken plaats te rijden. Hij heeft dat altijd ontkend. Van een vergissing kon volgens de rechtbank geen sprake zijn. Straddle-carrierchauffeurs ontvangen opdrachten voor het verplaatsen van containers via het ingebouwde computersysteem en mogen geen bewegingen op eigen initiatief uitvoeren. De verplaatsingen die hij op 9 maart gemaakt had, was geen geregistreerde opdracht geweest.

De rechtbank tilde er zwaar aan dat hij zijn functie binnen de haven misbruikt had. Tarik B. zou ook al het doelwit van een aanslag zijn geweest. Op 16 maart 2018 werden er twee handgranaten naar zijn woning gegooid. Volgens de federale politie en het parket was die aanslag een gevolg van een conflict in het drugsmilieu. Tarik B. ontkent dat hij het doelwit was. Hij overweegt om in beroep te gaan.