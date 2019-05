Havenarbeider opgepakt die betrokken was bij invoer 'honderden kilo's cocaïne'

In de haven van Antwerpen is vorige week woensdag een 30-jarige havenarbeider opgepakt in een onderzoek naar de invoer van 'meerdere honderden kilo's cocaïne'.

De 30-jarige havenarbeider uit Borgerhout werd op 15 mei gearresteerd door de federale gerechtelijke politie van Antwerpen in samenwerking met de Scheepvaartpolitie. 'De man wordt er van verdacht betrokken te zijn geweest bij de invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen. Het zou gaan om meerdere honderden kilo's cocaïne. In zijn functie zou hij containers met cocaïne hebben verplaatst, zodat kompanen de drugs er uit konden halen.

Tijdens de arrestatie werd ook een aanzienlijke som cash geld aangetroffen', zegt parketwoordvoerster An Schoonjans. De verdachte werd op 16 mei voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde, omdat de arrestatie gebeurde in de Waaslandhaven, op het grondgebied van Oost-Vlaanderen. De raadkamer in Dendermonde heeft intussen zijn aanhouding bevestigd. De man blijft minstens twee weken langer in de cel.

De feiten kwamen mede aan het licht dankzij de actieve medewerking van het management van de betrokken containerterminal, meldt het parket. 'Het Openbaar Ministerie en de FGP Antwerpen willen de samenwerking met de havenautoriteiten en terminaluitbaters in deze dossiers benadrukken.

Mensen die anoniem informatie willen delen over gelijkaardige feiten kunnen dat doen op www.onzehavendrugsvrij.be.'

(foto : Google Street View)