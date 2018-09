Havenarbeider overlijdt bij arbeidsongeval aan Churchilldok

Zorgbedrijf Antwerpen breidt zijn aanbod in Deurne uit met een woonzorgcentrum in Eksterlaer, aan de Vuurwerkstraat. Bouwbedrijf Vooruitzicht bouwt het nieuwe woonzorgcentrum voor 126 bewoners. Tegen 2022 zullen de eerste bewoners hun intrek kunnen nemen in de nieuwe kamers. Er komen ook 2 serviceflats. Zorgbedrijf Antwerpen en Vooruitzicht hebben hierover een akkoord bereikt. Het zorgbedrijf was in de wijk al langer op zoek naar mogelijkheden om een nieuw woonzorgcentrum te bouwen en Vooruitzicht heeft een bouwvergunning voor zo’n project in deze omgeving. Zorgbedrijf Antwerpen koopt nu al het woonzorgcentrum van Vooruitzicht, dat wel nog zal instaan voor de bouw. Deurne-Zuid was voor Zorgbedrijf Antwerpen een prioritaire zone in het Zorgstrategisch Plan. Dit plan geeft aan in welke wijken er nood is aan extra dienstencentra, serviceflats of woonzorgcentra. Ook Vooruitzicht opteerde voor de bouw van een woonzorgcentrum in deze nieuwe buurt en vond in Zorgbedrijf Antwerpen een geschikte partner. (Bericht en foto : Stad Antwerpen)