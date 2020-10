Havenarbeiders krijgen bezoek van ... een vos

Een aantal havenarbeiders heeft bezoek gekregen van een vos.





Het dier zwerft rond op kaai 913 en het is duidelijk niet echt bang van mensen. De vos komt erg dichtbij en laat zich zelfs met de hand voederen. Op een foto is ook te zien dat het dier blijkbaar ook de weg naar het schaftlokaal van de havenarbeiders heeft gevonden. Vossen leven wel vaker dicht in de buurt van mensen, maar dat ze zo tam worden is toch vrij uitzonderlijk.