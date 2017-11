Havenarbeiders verplichten om lid te zijn van vakbond in strijd met de wet

Seksuele intimidatie is niet louter een probleem bij hetero's. Dat zeggen Antwerpenaren Stef Vonk en Nik Meeusen. Volgens hen wordt er in de holebi-gemeenschap te weinig gepraat over seksueel overschrijdend gedrag. In navolging van de Hollywood-schandalen, volgde een storm van getuigenissen op het internet. Waarvan maar enkele van holebi's en transgenders. Het duo wil daar verandering in brengen.