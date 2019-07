"Havenarbeiders willen af van de pest van de drugssmokkel" (VIDEO)

Havenarbeiders ondernemen steeds vaker zelf actie tegen drugssmokkelaars in de Waaslandhaven. Dat zegt de christelijke vakbond ACV. Volgens de bonden zijn de dokwerkers het beu dat ze de laatste tijd in een slecht daglicht komen te staan. Drie dagen geleden verschenen nog beelden van de arrestatie van twee drugsuithalers, gefilmd door havenarbeiders. Toch houdt het filmen van zulke interventies ook gevaren in. Want wie door de drugscriminelen wordt herkend, riskeert het slachtoffer te worden van wraakacties.