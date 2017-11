Havenbedrijf Antwerpen stapt mee in dataplatform om haven efficiënter te maken

Het Havenbedrijf Antwerpen en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij FPIM stappen samen in NxtPort. Dat platform, opgestart door de private sector, wil bedrijven gegevens doen delen om de hele havenlogistiek te verbeteren.

NxtPort wil bedrijven aanmoedigen en helpen om meer gegevens uit te wisselen, zoals bijvoorbeeld scheepvaart- en logistieke informatie. Het werd begin dit jaar officieel opgestart door de private havenspelers. Nu willen dus ook twee publieke spelers een inbreng doen, met het Havenbedrijf voorop. “Big data zijn de brandstof van de economie van de toekomst. Ze zijn een motor van groei en verandering. Daar moeten we voluit op inzetten”, zegt Jacques Vandermeiren, de topman van het Havenbedrijf.

De inbreng van Havenbedrijf en FPIM gebeurt met zowel kapitaal als een achtergestelde lening. In totaal gaat het om 5,25 miljoen euro, waarvan het Havenbedrijf driekwart voorziet. In ruil krijgt het Havenbedrijf een bestuurszitje, zodat het mee kan wegen op onder meer de uitbouw van digitale applicaties voor het algemeen belang.

NxtPort wordt geleid door CEO Daniël Lievens, medeoprichter van het afhaalpuntennetwerk Kiala. “Met NxtPort willen we data inzichtelijk en transparant maken voor àlle spelers in de logistieke keten. Op die manier bouwen we, samen met de havenspelers, aan de haven van de toekomst, waar digitalisering de weg zal zijn naar slimme en (kosten)efficiënte logistiek”, stelt hij. Vorige maand lanceerde NxtPort de eerste diensten. “Maar we kijken alweer verder. Momenteel zijn we bezig met enkele concrete toepassingen waarmee we douaneprocessen willen verbeteren”, aldus Lievens. Ook de capaciteit op terminals verbeteren, inzicht geven in goederenstromen richting het achterland en de containerbinnenvaart optimaliseren zijn projecten bovenaan het takenlijstje.

