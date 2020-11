Het blijft maar incidenten regenen in de nieuwe tunnels onder de Antwerpse Leien. Ook vandaag was het opnieuw prijs. Zo moest de politie de Jeanne Brabantstunnel, de tunnel richting het zuiden van de stad, afsluiten. Een te hoge vrachtwagen probeerde de tunnel in te rijden, maar raakte het hoogtebaken. Het is al het zoveelste gelijkaardige incident in de tunnels.