Havenbedrijf heeft staatssteun-regels niet geschonden

5 jaar cel. Dat is de straf die 4 Antwerpse jongens krijgen. Ze hadden 2 Nederlandse meisjes verkracht op een hotelkamer in Antwerpen. Dat deden ze nadat ze de 2 Nederlandse toeristen hadden leren kennen in een discotheek. De rechter heeft nu dus geoordeeld dat er wel degelijk sprake was van verkrachting. De jongens hebben altijd beweerd dat de meisjes erin hadden toegestemd.