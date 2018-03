Havenbedrijf overheidsorganisatie van het jaar

Het Havenbedrijf Antwerpen mag zich de overheidsorganisatie van het jaar noemen.



De jury was erg onder de indruk van de evolutie die het bedrijf de laatste jaren heeft doorgemaakt. 'De deuren van het Havenbedrijf zijn opengezet en de organisatie werkt klantgericht', aldus de jury. Het Havenbedrijf telt zowat 1.600 medewerkers. De CEO, Jacques Vandermeiren, kon de prijs niet in ontvangst nemen omdat hij op missie is in Kameroen.

(foto © Belga)