Havenbedrijf verlengt het fietsersveer aan Lillobrug

Het Havenbedrijf moedigt pendelaars aan die kiezen voor duurzaam woon/werkverkeer, daarom besliste het Havenbedrijf om het veer aan de Lillobrug opnieuw te verlengen tot april 2018.

Waar (vracht)verkeer de Tijsmanstunnel kiest om het Kanaaldok te kruisen, kunnen tweewielers sinds 19 juni vorig jaar aan boord stappen van het fietsersveer. Het veer zorgt tussen 5u en 23u voor een betrouwbare oversteek over het water van het Kanaaldok. Afgelopen drie maanden gebruikten dagelijks gemiddeld 100 passagiers de veerdienst, voornamelijk werknemers uit havenbedrijven.

De gratis veerdienst over het Kanaaldok werd voor het eerst gebruikt als alternatief tijdens herstellingswerken aan de Lillobrug. Recreanten maar vooral fietsers die het traject dagelijks aflegden om hun werk te bereiken, waren een grote voorstander van deze betrouwbare verbinding over het water. Na de herstellingswerken aan de brug, bleek de vraag naar de verderzetting van het veer bij de fietsende werknemers van de omliggende (petrochemische) bedrijven erg groot. Het Havenbedrijf besloot daarop de veerdienst langer te laten uitvaren. De dienstverlening wordt nu voor een derde keer verlengd.

“Volgens de oorspronkelijke plannen zou de dagelijkse veerdienst voor een laatste keer uitvaren op zondag 28 januari maar we gaan verder,” zegt schepen voor haven Marc Van Peel. “Het enthousiasme bij de fietsers is, ondanks de donkere wintermaanden, erg groot. Sinds de start van het project in juni 2017 noteerden we in totaal zo’n 24.500 passagiers. Daarom werkt het Havenbedrijf aan een nieuw vervoersalternatief, de Fietsbus, die vanaf maart uitgebreid zal getest worden. In april vervangt de Fietsbus het fietsersveer aan de Lillobrug. We blijven ons engageren om stappen vooruit te zetten en een bijdrage te leveren aan de mobiliteitsoplossingen in en rond de haven.”

Voor het verlengde gebruik van het fietsersveer onder de Lillobrug maakt het Havenbedrijf 115.000 euro vrij, waarvan een deel gesubsidieerd wordt door het Europese CIVITAS PORTIS-project.

De gratis veerdienst is 7/7 beschikbaar maar vaart niet uit bij mist. De vaartijden blijven ongewijzigd tussen 5u en 23u. Reizigers vinden alle praktische informatie op:

http://www.portofantwerp.com/nl/watermobiliteit