Havenbedrijf wil actieplan voor vlot verkeer in en rond de haven

Het Antwerpse havenbedrijf wil een actieplan opstellen om het verkeer in en rond de haven vlotter te krijgen.

De Antwerpse snelwegen kreunen onder het vele verkeer. Waar de Liefkenshoektunnel vroeger nog een uitweg was om de vele files te vermijden, sta je aan de toltunnel nu ook vaak aan te schuiven. Volgens Jacques Vandermeiren, topman van de Antwerpse haven, zou het een oplossing kunnen zijn om de kilometerheffing 's nachts af te schaffen of om 's nachts geen tol te laten betalen in de Liefkenshoektunnel. Zo zouden heel wat vrachtwagens dan 's nachts kunnen rijden in plaats van overdag. Minister Weyts laat weten dat hij die piste wel wil onderzoeken.