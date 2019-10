Havenbedrijf wil gevaarlijke plekjes voor fietsers wegwerken

Het Antwerpse havenbedrijf wil in de haven een echt fietsnetwerk uitbouwen. Er moeten meer fietspaden komen.

Want steeds meer mensen die in de haven werken, gaan met de fiets naar het werk. Het Havenbedrijf wil daar nu op inspelen en laat een masterplan uitwerken dat alle knelpunten oplijst. Er zijn nu wel wat gevaarlijke plekjes in de haven voor fietsers. Die moeten op termijn weggewerkt worden.

Bekijk hieronder een vroegere reportage van ATV "soms heb ik schrik"