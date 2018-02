Havenexpert vreest dat havenuitbreiding gehypothekeerd wordt

DP World, de tweede grootste containerbehandelaar in de Antwerpse haven, gaat een juridische strijd aan. Het protesteert bij het arbitragehof van de Wereldrechtbank tegen het huidige concessiebeleid van de haven.



Er is al jaren ruzie over een stuk kaai van 300 meter aan het Deurganckdok. Dat werd door de haven toegekend aan MPET, een concurrent van DP World. MPET mag de kade blijven gebruiken tot het geplande Saeftinghedok er ligt. Maar DP World heeft schrik dat dat nieuwe dok er nooit komt, en ze haar kade ook niet terug krijgt. De Antwerpse havenexpert Eric Van Hooydonck is bezorgd over de internationale rechtszaak. Volgens hem zou die de verdere havenuitbreiding in Antwerpen kunnen hypothekeren.