Havengemeenschap toetert voor de zorgsector

Morgenmiddag zal er in de Vlaamse havens getoeterd worden door schepen, vrachtwagens en andere voertuigen. Daarmee wil de havengemeenschap haar steun betuigen aan alle zorgverleners.

Het idee voor een actie werd gelanceerd vanuit de Antwerpse haven. Woensdag om 12 uur 's middags zal er vanop schepen, vrachtwagens, auto's en andere voertuigen getoeterd worden. Er wordt ook gevraagd om witte doeken op te hangen aan schepen en gebouwen. Het initiatief wordt gesteund in de andere Vlaamse havens. Port of Antwerp vraagt aan de deelnemers om zo veel mogelijk filmpjes te maken van de steunbetuigingen. Die zal het havenbedrijf verzamelen in een compilatie en daarna delen. Aan het Havenhuis wordt gelijktijdig met de actie een waterballet gehouden.

(foto Pixabay)