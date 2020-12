Morgen duiken de cyclocrossers opnieuw het veld in. En dat voor de Superprestige in de Schorre in Boom. Dé blikvanger is, hoe kan het ook anders, Wout van Aert. Hij zal helaas wel aangemoedigd moeten worden voor televisie en niet aan het parcours zelf. Want publiek is niet toegelaten. In deze tijden een veldrit organiseren is dan ook niet eenvoudig. Ze nemen in Boom behoorlijk wat voorzorgsmaatregelen om alles veilig te laten verlopen.