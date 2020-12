Havenprocureurs en havenverboden om drugs in Antwerpse haven te bestrijden

Van Quickenborne wil al begin volgend jaar werken met havenprocureurs: openbaar aanklagers die voor de hele haven van Antwerpen bevoegd zijn. 'Zij zullen de regie in handen hebben en de contacten verzorgen met onder andere de douane, de scheepvaartpolitie, de lokale politie en de privésector. Nu zit je met twee arrondissementen, twee parketten, twee rechtbanken en dus ook verschillende onderzoeksrechters die bevoegd zijn. Dat is niet ideaal.' Met haar linker- en rechteroever ligt de haven in twee gerechtelijke arrondissementen: Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Om havenprocureurs bevoegd te maken voor de hele haven zal de minister een beroep doen op een juridische spitsvondigheid. Schepen die cocaïne aan boord blijken te hebben en die aanmeren in de terminals in Oost-Vlaanderen, zijn gepasseerd via het arrondissement Antwerpen, waarvoor Antwerpse magistraten bevoegd zijn. 'Daarover zullen de parketten afspraken maken.' Nog een nieuwigheid is dat rechters een havenverbod zullen kunnen opleggen, zoals ze al langer een beroepsverbod kunnen opleggen. Nu kunnen alleen onderzoeksrechters, als ze een verdachte vrijlaten, bepalen dat iemand niet meer in de haven mag komen. In de toekomst zal zo'n havenverbod een 'autonome straf' worden. Ook zegt Van Quickenborne dat hij de federale gerechtelijke politie van Antwerpen wil versterken via interne mobiliteit en verschuivingen, in de politie, maar ook door externe contractuele consultants te betalen.





(Bron: Belga)