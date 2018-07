Havens Antwerpen en Zeebrugge bekijken mogelijke samenwerking

De havens van Antwerpen en Zeebrugge starten een onderzoek naar een mogelijke samenwerking. Een consultancybedrijf en advocatenkantoor hebben de opdracht gekregen om een onderzoek te voeren of ze complementair zijn.

'Een samenwerking is maar aan de orde als beide havens hier versterkt uitkomen', luidt het in een mededeling. Er waren dit jaar al verschillende signalen dat beide havens toenadering zoeken. Nu gaan ze dus een stapje verder. 'Sinds begin dit jaar worden er constructieve gesprekken gevoerd tussen de havenbesturen van Zeebrugge en Antwerpen in het kader van een mogelijke samenwerking. Deze hebben recentelijk geleid tot het gezamenlijk opstarten van een 'economisch complementariteits- en robuustheidsonderzoek'.' Consultant Deloitte en advocatenkantoor Laga zullen dat onderzoeken. Het onderzoek zal naar schatting in het eerste kwartaal van 2019 afgerond worden.

(Foto: Pixabay)