Havens Antwerpen en Zeebrugge fuseren

Er is een akkoord over een fusie van de havens van Antwerpen en Zeebrugge. Dat melden het stadsbestuur van Antwerpen en dat van Brugge. De nieuwe haven zou 'Port of Antwerp-Bruges' gaan heten. Later vandaag volgt meer informatie over het akkoord.

Beide havens spreken al langer met elkaar. In 2019 kondigden ze aan dat er onderhandelingen over een mogelijke fusie gingen starten. Het aandeelhouderschap zal niet op 50/50-basis gebeuren, maar op basis van waardebepaling, is uit goede bron vernomen. En uit een tweet van Vlaams minister-president Jan Jambon weten we al de naam van de fusiehaven: Port of Antwerp-Bruges. Volgens de krant De Tijd wordt Jacques Vandermeiren, de huidige topman van de Antwerpse haven, de CEO van de nieuwe fusiehaven. Antwerps havenschepen Annick De Ridder wordt voorzitter.



(foto © Belga)