Nieuws Hawaiian Poké Bowl opent nieuw filiaal in Antwerp Tower: "Gezond alternatief voor snelle hap"

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

In de Antwerp Tower aan de drukke De Keyserlei is een restaurant van Hawaiian Poké Bowl geopend. Het is al de twintigste vestiging van de populaire Belgische keten. Poké Bowl wil het gezonde alternatief zijn voor een snelle hap, zeker nu jongeren alsmaar vaker naar fast food grijpen. Het succesverhaal begon drie jaar geleden trouwens ook in Antwerpen, met een eerste kleine vestiging in de Nationalestraat. En nu dus een grotere broer in de Antwerp Tower.