"Hedendaags kunstmuseum is het enige dat Antwerpen nog ontbeert om als grote stad door het leven te gaan"

Op een spoorwegviaduct over de ring staat sinds deze week een monumentaal street-art werk. Infrabel en het district Berchem engageerden drie internationale kunstenaars om samen het werk te maken. Tegenwoordig zijn ze vooral aan het werk in het buitenland maar "The Art of Chase", "Bué the warrior" en "Zenith" begonnen jaren geleden als grafitti-spuiters in Antwerpen. En die laatste is beter bekend als Matthias Schoenaerts.