Heeft wolf Naya toegeslagen in Ranst? 8 schapen doodgebeten

Bij een landbouwer in Ranst zijn acht schapen doodgebeten. Het is niet zeker of de dieren het slachtoffer zijn geworden van wolvin Naya.

'Er is een team onderweg om stalen te nemen en we hebben contact opgenomen met onze Duitse collega's om de gegevens van de gps-tracker van Naya te controleren', legt Marie-Laure Vanwanseele van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) uit. 'Het is voorlopig nog koffiedik kijken of de acht doodgebeten schapen het werk zijn van Naya of niet', aldus Vanwanseele.

Er zouden een aantal redenen zijn om daaraan te twijfelen. Zo ligt Ranst bijvoorbeeld toch al meer in verstedelijkt gebied.'Maar er is een team van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) onderweg om DNA-stalen te nemen. Daarnaast hebben we contact opgenomen met onze Duitse collega's om de gegevens van de gps-tracker te controleren. Op die manier kunnen we nagaan of Naya in de buurt van Ranst is geweest', klinkt het.Indien de doodgebeten schapen het werk zijn van Naya, heeft de getroffen landbouwer recht op een schadevergoeding.