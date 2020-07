'Heel streng ingrijpen in Antwerpen, met lockdownachtige toestanden'

Op dit ogenblik zit de provinciale crisiscel van Antwerpen samen over bijkomende maatregelen nadat de regio de afgelopen dagen een forse toename kende in het aantal besmettingen. 'Daar werd heel veel over gepraat. Het is heel duidelijk dat er dingen gaan gebeuren in Antwerpen. Daar moet men heel streng ingrijpen, met lockdownachtige toestanden', aldus viroloog Marc Van Ranst op het VRT-journaal.

Volgens Van Ranst zullen de bijkomende maatregelen ook gelden voor de randgemeenten rond Antwerpen. 'In de stad wonen de meeste mensen, maar we zien in de gemeenten daarrond dat de verhogingen zeer duidelijk zijn. De vier gemeenten die het meest getroffen zijn op dit moment liggen allemaal heel dichtbij Antwerpen.' Ook over broeihaarden in West-Vlaanderen werd er op de Nationale Veiligheidsraad gesproken. Maar daar bleek de situatie volgens de viroloog 'van een andere orde', en waren bijkomende maatregelen 'die zich in Antwerpen wel opdringen', niet nodig. In het algemeen is Van Ranst tevreden over de genomen maatregelen. 'Dit is krachtdadig, dit is wat we nodig hadden', aldus de viroloog nog.

(foto © Belga)