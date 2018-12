Heel wat gemotiveerde Antwerpenaren in klimaatmars

Voor yogaliefhebbers en kunstenaars is binnenkort het Kasteel van het Boekenbergpark in Deurne the place to be. Het kasteel stond bijna een jaar te koop, tot deze zomer leegstandsbeheerder FMT op het idee kwam om het kasteel tijdelijk een nieuwe invulling te geven. Al snel waren er kandidaten die zo'n eigen plekje in een kasteel wel zagen zitten.