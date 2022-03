Heel wat inwoners krijgen oproepingsbrief voor 'gele doos'

De gemeenten Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel zijn op 17 maart gestart met de verdeling van de gele doos. De gele doos is een gele brooddoos die mensen in de koelkast bewaren en die essentiële medische informatie bevat. Het maakt het voor hulpverleners gemakkelijker om snel en persoonsgericht hulp te bieden. In ruil voor de oproepbrief die eind maart in de bus valt, kunnen alleenstaande senioren ouder dan 75 jaar, samenwonende senioren ouder dan 80 jaar, personen met dementie en bewoners van een serviceflat een doos afhalen een gele doos afhalen bij het lokaal dienstencentrum of bij alle apothekers in de buurt.

“Wanneer zorgbehoevenden thuis in nood verkeren, zijn ze vaak niet meer in staat om cruciale, potentieel levensreddende informatie aan de hulpdiensten door te geven. Zelfs wanneer er nog een naaste van de persoon aanwezig is, beschikt deze niet altijd over de juiste info. Digitale gegevensdeling van patiënten staat op dit moment ook nog niet ver genoeg om dit op te vangen. Het is momenteel de snelste weg naar persoonlijke gegevens, contactpersonen en medische info. Hulpverleners, politiemensen of brandweer kunnen zo met de correcte informatie handelen op maat van de persoon.” licht Jelke De Bruyn, stafmedewerker van Eerstelijnszone Noorderkempen, toe.

Hoe werkt het?

In de gele doos zitten allerlei fiches die ingevuld moeten worden rond de medische informatie van de persoon, contact- en persoonsgegevens van de houder van de gele doos alsook gegevens die nuttig zijn in geval van vermissing. Wie in het bezit is van een gele doos dient een meegeleverde sticker te kleven aan de binnenkant van zijn voordeur. Op die manier weet de hulpverlener tijdens een interventie dat er een gele doos aanwezig is in de koelkast.

In het najaar van 2021 liep er een proefproject onder toezicht van Kristien Van Holderbeke, afdelingshoofd burger en welzijn Kalmthout en thuisverpleegkundige Dirk Pauwels. In het proefproject werden 20 gele dozen uitgedeeld aan senioren uit Kalmthout. “Patiënten en hun mantelzorgers hebben feedback gegeven over de gebruiksvriendelijkheid van de dozen. Aan de hand daarvan hebben we de lay-out van het boekje gewijzigd, noodnummers toegevoegd en gekozen voor een doos dat makkelijker open gaat. Zo kwamen we tot een definitief ontwerp en kon het project verder uitgerold worden.” zegt Dirk Pauwels.

Eerste gele doos uitgedeeld

Ad Goormachtig en Annemarie Leutnant, een koppel uit Essen, kregen op donderdag 17 maart de eerste gele doos overhandigd. “Wetende dat er een gele doos met al onze informatie in de koelkast ligt, geeft ons een gevoel van veiligheid.” getuigen Ad en Annemarie. Met de overhandiging geven de vijf gemeenten de aftrap van het project.

“We zijn tevreden dat we voor onze burgers en hulpverleners een gemeente-overschrijdend initiatief hebben dat mensenlevens kan redden.” voegt Brigitte Van Aert, Essens Schepen voor Gezondheid, eraan toe. “We hopen natuurlijk dat hulpverleners en burgers de gele doos zo weinig mogelijk moeten gebruiken, maar in geval van nood kan het levens redden. Op voorwaarde natuurlijk dat de fiches up-to-date worden gehouden.”

Doelgroep uitbreiden in tweede fase

Vanuit verschillende organisaties en verenigingen is er interesse om ook deel te nemen aan het project. In het najaar van 2022 willen we de doelgroep verbreden zodat we meer personen met een zorg en ondersteuningsbehoefte kunnen helpen in onze regio.

Meer info: https://www.eerstelijnszone.be/de-gele-doos-elz-noorderkempen