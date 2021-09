Wie jong was in de jaren 80 en 90 kent ongetwijfeld de Lintfabriek. Het jeugdhuis in Kontich groeide in die periode uit tot een bloeiende muziekclub waar vooral punk- en hardcorefans hun gading vonden. Een aantal enthousiastelingen die een sterke band hadden met de Lintfabriek werken nu aan een boek over het jeugdhuis. Ze krijgen daarbij steun van Muziekcentrum Trix, Het Bos en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten.