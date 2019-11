Het moet gedaan zijn met roken aan de ingang van ziekenhuizen. AZ Monica in Deurne en het UZA in Edegem nemen allebei deel aan een proefproject om roken minder zichtbaar te maken, niet alleen in het ziekenhuis, ook in de omgeving. Het is een initiatief van het Vlaams instituut Gezond Leven, want gezondheidsinstellingen moeten het goede voorbeeld geven.