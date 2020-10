Nieuws Heel wat schade door windhoos in park van Brasschaat

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Ook in het park van Brasschaat werden enkele bomen met wortels en al uit de grond gerukt. De windhoos zorgde voor bijzonder veel schade in het gemeentepark. Het gemeentebestuur besliste voor de veiligheid een zone in het park af te sluiten voor wandelaars.