Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag actiegevoerd in het station Antwerpen-Centraal. Ze vinden dat de overheid de ernst van de klimaatcrisis weigert in te zien en dat ze er foutieve informatie over verspreidt. Om exact 12u05 - een bewust gekozen tijdstip om de hoogdringendheid van de klimaatsituatie aan te duiden - verzamelden de activisten in de inkomhal van het Centraal Station. Ze hadden zwarte zandlopers op hun gezicht geschilderd en hielden in doodse stilte pamfletten in de lucht met boodschappen als 'Op 7 jaar tijd nam het aantal auto's met een vierde toe', '6,5 miljoen ton afval belandt jaarlijks in onze oceanen' en '11.000 klimaatwetenschappers voorspellen onmetelijk menselijk lijden door klimaatcrisis'. Reizigers kregen flyers toegestopt. "We willen hen bedanken omdat ze het openbaar vervoer nemen en tegelijkertijd willen we hen ook waarschuwen voor onze overheden, die foutieve informatie verspreiden over de klimaatcrisis. Met deze actie #verteldewaarheid roepen we al onze overheden op om de waarheid te vertellen. Dat de aarde in sneltempo opwarmt. Dat we daar allemaal de gevolgen van dragen. En dat het probleem alleen maar erger zal worden. Alleen dan kunnen we samen werken aan oplossingen", zegt An Deleu, klimaatactivist en bezorgde moeder van twee dochtertjes van 3 en 6 jaar. De politie was aanwezig, maar hoefde niet in te grijpen. Er waren geen incidenten. Na een twintigtal minuten werd de actie beëindigd.