VIDEO 15 wagens beschadigd na ontploffing handgranaten in Deurne

Vijftien vernielde auto's en verschillende beschadigde gevels, dat is de zware balans van twee ontploffingen die deze nacht plaatsvonden in de Van Heystveltstraat in Deurne. Het was iets voor drie uur toen bewoners wakker schrokken van enkele hevige knallen. Vanmorgen werd pas duidelijk hoe zwaar de ravage was.