Heel wat verkeershinder op komst in de buurt van de Hoogmolenbrug

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat vanaf de zomer het kruispunt van de Merksemsebaan (N120) en de Deurnesteenweg en Bijkhoevelaan grondig vernieuwen. Deze werkzaamheden kaderen binnen de geplande bouw van de nieuwe Hoogmolenbrug. Concreet wordt het kruispunt van de Deurnesteenweg met de Merksemsebaan verlegd in de richting van Deurne om in de toekomst te kunnen aansluiten op de nieuwe Hoogmolenbrug. Op maandag 27 januari beginnen de nutsmaatschappijen alvast met hun voorbereidende werken. Er wordt stevige hinder verwacht voor gemotoriseerd verkeer, in eerste instantie richting Antwerpen.

De Vlaamse Waterweg nv plant een nieuwe Hoogmolenbrug over het Albertkanaal in Schoten. De locatie van de nieuwe Hoogmolenbrug zal ruim 200 meter opschuiven richting Merksem. Het verplaatsen van de Hoogmolenbrug vraagt om bijkomende verkeersinfrastructuur langs beide kanten van het Albertkanaal. Aan de noordzijde (zijde Schoten) krijgt de brug een rechtstreekse aansluiting op de Metropoolstraat. Aan de zuidzijde (zijde Deurne/Wijnegem) wordt een nieuw kruispunt met de Merksemsebaan gevormd. Verder wordt ook het kruispunt van de Merksemsebaan met de Bijkhoevelaan mee vernieuwd. De verhoging van de Hoogmolenbrug past binnen het plan van de Vlaamse overheid om de bruggen van het Albertkanaal klaar te maken voor de doorgang van grotere containerschepen. De aanpassing van de kruispunten wordt aangegrepen om de veiligheid te verhogen door het voorzien van conflictvrije lichtenregelingen en veilige fietspaden. Minister Lydia Peeters: “Deze investering van 3,7 miljoen euro in een verhoogde brug en een nieuw kruispunt is ook goed voor de verkeersveiligheid in Schoten: doordat de nieuwe brug opschuift richting Deurne en rechtstreeks aansluit op de Metropoolstraat wordt zwaar verkeer geweerd uit het centrum van de gemeente.”

Maar voor het zover is wacht er nog een periode van werken en hinder.

Vanaf maandag 27 januari werkt de aannemer aan de noordzijde van de Merksemsebaan (fase 1), tussen de Bijkhoevelaan en de grens met de stad Antwerpen. Tijdens de werken is de rechterrijstrook niet beschikbaar. Autoverkeer richting Antwerpen verloopt er gedurende een 4-tal weken over één rijstrook in plaats van twee. Voetgangers en fietsers kunnen de werken passeren via een afgeschermde doorgang.

Tijdens die periode blijft de afslagbeweging richting de Hoogmolenbrug en Schoten (via Deurnesteenweg) zo lang als mogelijk beschikbaar. Enkel vanaf maandag 10 februari kan gemotoriseerd verkeer er gedurende enkele dagen niet afslaan richting Schoten. De aannemer realiseert er een doorsteek onder de rijweg. Tot die klaar is, geldt er enkelrichtingsverkeer vanuit Schoten richting de Merksemsebaan. Verkeer naar Schoten volgt een omleiding:

Komend van Wijnegem rijd je via de Houtlaan (N12), Albertkanaaldijk en Hoogmolendijk richting Schoten.

Vanuit Antwerpen en Deurne volg je een omleidingsroute via de Bisschoppenhoflaan, Brug van den Azijn en Bredabaan (N1).



(bericht en afbeelding : Agentschap Wegen en Verkeer)