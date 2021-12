Heemkundige Kring is het grondig moe: "Allemaal nat, da's weggooien"

De Heemkundige Kring van Hove is het grondig beu: al acht jaar zit de historische vereniging in een veel te kleine kelder onder het gemeentehuis. Een noodoplossing was hen verzekerd, maar die duurt al bijna negen jaar. Gisteren liep de kelder ook nog eens onder water en dat moesten de vrijwilligers zélf ontdekken. Niemand vond het klaarblijklijk de moeite hen te verwittigen. De Heemkundige Kring snakt naar een beter lokaal.