Heibel over grasveld in Berendrecht

In Berendrecht is er heibel ontstaan over een grasveld. Het veld wordt al jaren gebruikt als locatie voor evenementen. Maar dat kan nu niet meer. Want Natuurpunt heeft de wei opgenomen als natuurzone. En dus mag er geen enkel evenement meer plaatsvinden.

Eén van de bekendste evenementen op de wei was de jaarlijkse tulpenpluk. Er waren ook rommelmarkten en fanfareconcerten. Het Polders Actiecomité vindt het onbegrijpelijk dat Natuurpunt dit heeft kunnen innemen als natuurzone. En vraagt dat de overheid ingrijpt. Bij Natuurpunt zeggen ze dan weer dat er een goede 100 meter verderop nog ruimte genoeg is voor evenementen.