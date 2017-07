Heibel over parkeren in Mortsel

In Mortsel is er commotie ontstaan over de ondergrondse parkeergarage op het Stadsplein. Daar zijn sinds gisteren namelijk plots de tarieven verdubbeld.

In plaats van 1 euro per uur betaal je nu twee euro per uur. Zowel het Mortselse stadsbestuur als de lokale winkeliers-vereniging zijn niet te spreken over de prijsstijging. De parking is nog altijd verlieslatend, maar volgens burgemeester Broeckx is dit niet de juiste oplossing. En winkeliers-vereniging Unimo vreest dan weer dat er nu nog minder mensen van de parking zullen gebruikmaken en dat de handelaars dat dan ook zullen voelen.