In de Heilig Hart basisschool in Antwerpen installeren ze vandaag 20 toestellen in de school die de luchtkwaliteit in het gebouw meten. Door de coronacrisis staan de ramen vaker open om te verluchten, maar nu het kouder wordt is het niet altijd duidelijk wanneer ventilatie echt nodig is. Zo'n luchtkwaliteitsmeter moet daarbij helpen.