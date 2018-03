HEKLA zet eerste stap naar groener wagenpark

De lokale politie HEKLA heeft haar eerste elektrisch voertuig aangekocht. Burgemeester-voorzitter Harry Debrabandere overhandigde uit naam van het politiecollege de sleutels van een fonkelnieuwe Nissan e-NV200 aan commissaris Dirk Fonteyne, directeur bedrijfsvoering.

De aankoop van dit volledig elektrisch voertuig, zonder CO²-uitstoot, is een eerste belangrijke stap naar een vergroening van het wagenpark. De wagen zal voornamelijk gebruikt worden door de logistieke dienst.

De relatief korte afstanden die zij afleggen passen perfect binnen de actieradius. Een ruime laadruimte, dubbele schuifdeuren en dodehoekspiegels zorgen voor een comfortabel en veilig voertuig.

HEKLA wil blijven inzetten op duurzaamheid en ecologische ontwikkeling. Daarom onderzoeken we welke andere voertuigen we in de toekomst kunnen vervangen door elektrische of hybride alternatieven. Daarnaast gaan de wijkinspecteurs van de vijf gemeenten nu reeds meer en meer met de elektrische fiets de baan op.