Hele avond in gietende regen zitten "Alles voor cultuur"

Onder het motto "Het is lang genoeg stil geweest" organiseert cultuurhuis De Arenberg "De Arenberg on tour". Met één ticket kan je telkens drie optredens -een mix van spoken word, comedy en muziek beleven. De artiesten blijven ter plaatse en het is het publiek dat om het uur doorschuift naar een andere locatie. En de aanhoudende regen,....... die namen de meesten er met de glimlach bij.