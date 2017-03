Nieuws Hele weekend fileleed op Antwerpse ring

Het is alweer doffe ellende op de weg in Antwerpen. Chauffeurs vermijden dit weekend maar beter de Kennedytunnel richting Gent. Want asfalteringswerken daar veroorzaken ernstige hinder. Vanmorgen was het tot meer dan een uur aanschuiven op de ring. En ook morgen zal er nog file staan.