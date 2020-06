Het probleem van de inschrijvingen voor de scholen duikt weer op. Zo zijn er bij de scholen in de zuidrand van Antwerpen veel langere wachtlijsten. Mogelijk komt dat omdat mensen die verder wonen zich er ook proberen in te schrijven. Maar veel ouders schrijven hun kind ook in in meerdere scholen, om zo nog zelf te kunnen kiezen. Zo vallen anderen dan weer uit de boot. Zoals Ruben uit Kontich. Hij heeft nog geen school en moet mogelijk uitwijken naar een school ver van zijn thuis.