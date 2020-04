'Helft patiënten dreigt revalidatie niet terugbetaald te krijgen'

Coronapatiënten die zware longschade opgelopen hebben, moeten een uitgebreid revalidatieprogramma volgen dat tot drie maanden kan duren. Alleen dreigt zowat de helft van hen dit dure traject uit eigen zak te moeten betalen. Daarvoor waarschuwt professor Wim Janssens van het UZ Leuven vandaag in Het Laatste Nieuws.

De programma's zijn eigenlijk bestemd voor mensen die lijden aan longfibrose of COPD. COVID-19-patiënten, vaak jongere mensen zonder voorafgaand longlijden, 'komen niet direct in aanmerking voor de terugbetalingscriteria', aldus de Leuvense revalidatiearts. Op het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is men zich bewust van het probleem. 'We zoeken naar een oplossing, zodat elke coronapatiënt kan rekenen op terugbetaling door de overheid.'